6. Forum Migration, Flucht und Behinderung am 20. April in Bremen

Arne Frankenstein mit E-Rolli unterwegs

Foto: Tristan Vankann / fotoetage

Bremen (kobinet) Der Bremer Landesbehindertenbeauftragte, Arne Frankenstein, lädt alle interessierten Personen bundesweit zum 6. Forum Migration, Flucht und Behinderung ein. Dieses findet am Donnerstag, den 20. April von 9.30 bis 15.00 Uhr in der Etage, Hutfilterstraße 24-26, in 28195 Bremen statt. Gemäß Ankündigung wird die Veranstaltung schwerpunktmäßig die Identifizierung von behinderten Menschen mit Fluchterfahrung und deren Weiterleitung in das Unterstützungssystem behandeln.

Für diesen Schwerpunkt konnten

– Niklas Muskulus, Bundeskontaktstelle für geflüchtete Menschen mit Behinderungen,

– Michael Hilbold, Senatsverwaltung Berlin sowie

– Alva Träbert, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer – BAfF e.V. (Projekt BeSAFE)

gewonnen werden. Nach einem Mittagsimbiss wird es um Sprachlernangebote für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, um berufliche Perspektiven für Geflüchtete sowie Aktivitäten des Unterstützungssystems behinderter Menschen in Bremen gehen.

Der genaue Ablauf sowie weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf folgender Seite zu finden

https://www.behindertenbeauftragter.bremen.de/themen/migration-und-behinderung-entwicklungszusammenarbeit/vi-forum-migration-flucht-und-behinderung-20-04-2023-39836