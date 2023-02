Schwimmen ohne Barrieren

Logo: Aktion Mensch

Bonn/Ansbach (kobinet) "Beim TSV 1860 Ansbach plantschen Kinder mit und ohne Behinderung in Ansbach gemeinsam im Schwimmbecken, denn hier schwimmt und taucht jede*r im eigenen Tempo. Die Kurs-Teilnehmenden lernen so ihre eigenen Fähigkeiten besser kennen und können sich spielend weiterentwickeln", heißt es in der Ankündigung eines entsprechenden Beitrags der Aktion Mensch mit dem Titel "Die Wasserhelden von Ansbach" in der neuesten Ausgabe des Aktion Mensch Newsletter.

„Gemeinsam tauchen, springen, schwimmen und manchmal auch über sich selbst hinauswachsen: In Ansbach treffen sich Kinder mit und ohne Behinderung zum gemeinsamen Schwimmtraining. Bei den ‚Wasserhelden‘ steht dabei der Spaß an der Bewegung im Mittelpunkt. Ohne Zeit- und Ergebnisdruck schwimmen zu lernen oder einfach die Bewegung im Wasser zu genießen: Das ermöglicht der TSV 1860 Ansbach Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung durch dieses Projekt“, heißt es im Beitrag der Aktion Mensch.

