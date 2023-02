Dr. Sven Drebes wieder in Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Mitte gewählt

Dr. Sven Drebes

Foto: privat

Berlin (kobinet) Am 12. Februar wurden in Berlin nicht nur die Abgeordneten des Abgeordnetenhauses gewählt, sondern auch die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen mussten in Berlin erneut gewähtl werden. Bei der Wiederholungswahl zur Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Mitte wurde der langjährig in der Behindertenbewegung aktive Dr. Sven Drebes erneut gewählt, so dass er die weitere Amtszeit bis zur Wiederwahl im Herbst 2026 sein Mandat für die Grünen ausüben kann.

Die Grünen erhielten bei der Bezirksverordnetenversammlungswahl in Berlin Mitte 18 Mandate, so dass Dr. Sven Drebes erneut gewählt wurde.

Link zu weiteren Infos zur Wahl in Berlin-Mitte

Mit einem neuen Projekt mit dem Titel „Empowerment zur Selbstvertretung behinderter Menschen“ möchte das Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) übrigens Menschen mit Behinderungen ermutigen, sich in Parteien zu engagieren und für Parlamente zu kondidieren.

Link zum kobinet-Bericht über das neue bifos-Projekt vom 9. Februar 2023