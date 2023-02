Ausstellung Menschlich. Mutig. Mittendrin. in Bremer Neustadt eröffnet

Bremen (kobinet) Inklusion zum Erleben, Anfassen und Mitmachen gibt es bei der Ausstellung des Martinsclub in der Bremer Neustadt unter dem Motto "Menschlich. Mutig. Mittendrin.“ Vor wenigen Tagen ist der Martinsclub Bremen 50 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt der Verein die Ausstellung. Ab heute, dem 13. Februar, sind Interessierte eingeladen, die Ausstellung in der Martinsclub-Geschäftsstelle in der Bremer Neustadt, Buntentorsteinweg 24/26, in 28201 Bremen zu besuchen. Die Öffnungszeiten sind wochentags von 9 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Zudem sind regelmäßige Führungen vorgesehen.

In „Menschlich. Mutig. Mittendrin.“ geht es neben der Entwicklung des Martinsclub in den letzten fünf Jahrzehnten um dessen Leib- und Magenthema Inklusion, wie es in der Ankündigung heißt: „Wir portraitieren viele Menschen, die den Martinsclub geprägt haben oder die unsere Arbeit in der Gegenwart mitgestalten. So möchten wir den vagen Begriff Inklusion mit Leben füllen und unserem Wirken Ausdruck verleihen“, erklärt Martinsclub-Vorstand Thomas Bretschneider. Weiterhin widmen sich einige Exponate verschiedenen Inklusionsprojekten, die der Martinsclub in der Vergangenheit umgesetzt hat oder aktuell vorantreibt. Angereichert wird die Ausstellung mit vielen Fotos aus den letzten 50 Jahren sowie mit einem Quiz, das auch Hintergründiges und Humorvolles aus dem Inneren des Martinsclub und seiner Arbeit für Menschen mit Behinderung zum Vorschein bringt. Dargestellt werden die Inhalte dabei auf multimediale Weise in Texten, Bildern, Filmen und Hörbeiträgen.

Thomas Bretschneider erklärte: „Mit der Ausstellung wollen wir nicht nur uns und unsere Arbeit präsentieren, sondern auch etwas erreichen. Die Sozialbranche leidet unter einem starken Fachkräftemangel. Wir hoffen, mit dieser Ausstellung auch einen Impuls setzen zu können, dass sich mehr Menschen für soziale Jobs interessieren. Ohne zu viel vorwegzunehmen, haben alle Exponate eines gemeinsam: Sie zeigen, wie vielfältig und bereichernd die Arbeit in der Behindertenhilfe sein kann.“

Regelmäßige Führungen durch die Ausstellung – ab Mai in Vegesack

Da die Ausstellung selbst nicht barrierefrei konzipiert werden konnte, werden regelmäßig Führungen angeboten, bei denen Menschen Unterstützung beim Ausstellungsbesuch erhalten. Dieses Angebot kann ab dem 23. Februar jeden Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr wahrgenommen werden. Hierfür wird um eine Anmeldung unter [email protected] gebeten. Zudem können individuelle Führungen vereinbart werden.

In der Martinsclub-Geschäftsstelle bleibt die Ausstellung bis zum 21. April, anschließend sind die Exponate ab dem 8. Mai beim Martinsclub in Vegesack zu sehen. In der zweiten Jahreshälfte soll die Ausstellung an weiteren öffentlichen Orten gezeigt werden, hierfür werden noch geeignete Flächen gesucht.

Eröffnung mit Festakt und 150 Gästen

Mit einem Festakt wurde die Ausstellung „Menschlich. Mutig. Mittendrin.“ am Freitag, den 10. Februar eröffnet. Etwa 150 geladene Gäste wohnten der aus moderierten Gesprächsrunden und musikalischen Beiträgen bestehenden Veranstaltung bei. „Was ist eigentlich Inklusion, was bedeutet das im Alltag? Oft ist das gar nicht so klar, denn Inklusion ist sehr vielfältig. Mit der Ausstellung verdeutlicht der Martinsclub, wie diese Idee im Kleinen als auch im Großen gelingen kann und welch unermüdlichen Einsatz dies erfordert“, meint Anja Stahmann, Bremens Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport in ihrem Grußwort.

Als weiterer Ehrengast war Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball beim SV Werder Bremen, zugegen. „Der Martinsclub findet oft neue Mittel und Wege, um Menschen mit einer Beeinträchtigung eine Stimme und ein Gesicht zu geben, um Inklusion erfahrbar und real zu machen. Davon profitiert die Gesellschaft und davon können wir alle sicherlich etwas für unseren Alltag lernen“, so Baumann, der sich seit 15 Jahren als Botschafter des Martinsclub engagiert.