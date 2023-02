105 Stimmen könnten bei der Berlin-Wahl entscheidend sein

Wappen Bundesland Berlin

Berlin (kobinet) Dass bei Wahlen jede Stimme zählt, hat sich wieder einmal bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin vom 12. Februar gezeigt. Dass die CDU klarer Wahlsieger ist, dies deutete sich schon bei den Umfragen an. Ob die SPD oder die Grünen die zweitstärkste Kraft in Berlin sind, das blieb lange offen, könnte aber entscheidend sein, wenn es eine Neuauflage der rot-grün-roten Koalition in Berlin gibt. Am Ende sind es nach dem vorläufigen Ergebnis gerade einmal 105 Stimmen, die die SPD vor den Grünen liegt. Sollte es nicht zu einer Koalition aus CDU und SPD oder aus CDU und Grünen kommen, könnten diese 105 Stimmen den Ausschlag dafür geben, dass die SPD im Falle einer erneuten rot-grün-roten Koalition wieder die oder den Regierenden Bürgermeister stellt.

Mit 10,2 Prozent an Stimmenzuwachs gehörte der Wahlabend eindeutig dem Wahlgewinner CDU. Sie erreichte bei der über das Bundesverfassungsgericht erwirkten erneuten Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin mit 28,2 Prozent die meisten Stimmnen und wird zukünftig stärkste Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus sein. Ob sie allerdings auch regieren wird, das dürften sicherlich schwierige Verhandlungen der nächsten Wochen zeigen. Denn die SPD mit 18,4 Prozent der Stimmen, die Grünen, ebenfalls mit 18,4 Prozent, aber 105 Stimmen weniger als die SPD und die Linken mit 12,2 Prozent hätten weiterhin eine Mehrheit, um die Regierung in Berlin zu stellen. Die Parteien der amtierenden Regierungskoalition mussten allerdings Verluste einstecken. Die SPD mit 3,0 am meisten, vor den Linken mit 1,9 und den Grünen mit 0,5 Prozent gegenüber der Wahl vom September 2021. Für die FDP war es ein rabenschwarzer Wahlabend, denn sie scheiterte mit 4,6 Prozent an der 5-Prozent-Hürde und wird zukünftig nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten sein. Die AfD konnte 1,1 Prozent zulegen und landete bei 9,1 Prozent der Wählerstimmen.

Die nächsten Wochen werden in Berlin spannend werden, denn drei Optionen dürften die Diskussion bestimmen. Gelingt es der CDU mit der SPD oder den Grünen eine Koalition zu schmieden? Oder kommt es zu einer Neuauflage der Koalition aus SPD, Grünen und den Linken?

