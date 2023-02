Tag der Kinderhospizarbeit: Inklusion gilt auch für schwer erkrankte Kinder

Hubert Hüppe

Foto: Hubert Hüppe

Berlin (kobinet) Anlässlich des heutigen "Tags der Kinderhospizarbeit", der am 10. Februar begangen wird, betont der Berichterstatter für Menschen mit Behinderungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Gesundheitsausschuss, Hubert Hüppe, dass Inklusion auch für schwer erkrankte Kinder gelten muss.

„Auch Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen und Behinderungen haben ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Oft wird schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen mit Angst und Verunsicherung begegnet, was dazu führen kann, dass diese Kinder und ihre Familien vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten werden. Wie alle anderen haben sie ein Recht auf Bildung und Inklusion. Dafür ist insbesondere die ambulante Kinderhospizarbeit unverzichtbar. Ich schließe mich dem Aufruf des Kinderhospizvereins an, grüne ‚Bänder der Hoffnung‘ an Autos, Bäume oder Taschen zu befestigen, als Zeichen der Verbundenheit mit den schwerkranken und sterbenden Kindern und ihren Familien. Es liegt mir sehr am Herzen, dass die betroffenen Familien, so wie alle, die in der Kinderhospizarbeit engagiert sind, spüren, dass wir uns mit ihnen solidarisieren“, erklärte Hubert Hüppe.

Am Freitag den 10. Februar jährt sich zum 17. Mal der internationale Tag der Kinderhospizarbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospize begleiten unheilbar und lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Die stationären und ambulanten Kinderhospizdienste arbeiten mit der Zielsetzung, die Lebensqualität der Betroffenen und deren Angehörigen in dieser Krisensituation zu fördern, Trauerbegleitung anzubieten und wo es nur geht, Unterstützung zu leisten. Damit nehmen sie eine große Herausforderung auf sich und leisten einen unschätzbar hohen Beitrag für unsere Gesellschaft. Die Arbeit, die Kinderhospize leisten, verdient deshalb unsere Unterstützung und allergrößte Anerkennung. Mein Dank geht dabei auch an die vielen ehrenamtlich engagierten Menschen, ohne die die Kinderhospizarbeit undenkbar wäre, betonte Hubert Hüppe.

Mit den grünen Bändern und Aktionen werden betroffene Familien mit Freunden und Unterstützern symbolisch verbunden und drücken so Hoffnung und Solidarität aus.

Mehr Informationen zum „Tag der Kinderhospizarbeit“ gibt’s auf folgender Internetseite: https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/