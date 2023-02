Mit 75 Jahren berichtet Hartmut Smikac fast täglich zur Behindertenpolitik

Hartmut Smikac

Foto: privat

Kassel (kobinet) Wenn Hartmut Smikac aus Wolfen in Sachsen-Anhalt nicht gerade unterwegs in Sachen barrierefreier Tourismus oder zu anderen behindertenpolitischen Projekten aktiv ist, dann haut er in die Tasten. Seit einigen Jahren ist Hartmut Smikac Mitglied der kobinet-Redaktion und trägt durch sein ehrenamtliches Engagement mit dazu bei, dass täglich neue Nachrichten zur Behindertenpolitik von den kobinet-nachrichten veröffentlicht werden können. Heute steht derjenige, der sonst eher aus dem Hintergrund heraus berichtet, im Mittelpunkt des Geschehens. Denn Hartmut Smikac kann am 10. Februar seinen 75. Geburtstag feiern, zu dem ihm die kobinet-Redaktion ganz herzlich gratuliert.

Hartmut Smikac ist seit mehr als 25 Jahren beinamputiert und in dieser Zeit ehrenamtlich auf vielen Feldern der Selbsthilfe, vor allem der Barrierefreiheit sowie des barrierefreien Tourismus unterwegs. In dieser Zeit hat er spontan auch für die kobinet-nachrichten geschrieben und sich im Jahr 2017 entschlossen, die kobinet-nachrichten zu einem seiner Hauptfelder ehrenamtlichen Tätigseins zu machen, heißt es in seinem Kurzproträt in den kobinet-nachrichten. So vergeht heute kaum ein Tag, an dem Hartmut Smikac seine Erfahrungen nicht nutzt, um über behindertenpolitische Entwicklungen in den kobinet-nachrichten zu berichten.

Erst am 9.Februar hat Hartmut Smikac ausführlich über Erfahrungen mit der Kompliziertheit von Barrierefreiheit anhand von Bauarbeiten an einer Bushaltestelle berichtet, die nicht barrierefrei umgebaut wurde. Doch heute feiert Hartmut Smikac erst einmal seinen 75. Geburtstag – und das ist auch so. Herzlichen Glückwunsch Hartmut von den kobinet-Macher*innen!

Link zum Beitrag von Hartmut Smikac in Sachen Barrierefreiheit vom 9. Februar 2023 in den kobinet-nachrichten