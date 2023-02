Thomas Schalski aktiv für die Deutsche Herzstiftung

Thomas Schalski

Foto: privat

Friedrichshafen (kobinet) Der Vorsitzende des Vereins Bürger für Bürger Oberteuringen (BfB), Thomas Schalski, wurde am 8. Februar zum ehrenamtlichen Beauftragten der Deutschen Herzstiftung für die Landkreise Bodenseekreis und Konstanz ernannt. Die Deutsche Herzstiftung (DHS) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Frankfurt am Main (https://www.herzstiftung.de). Die ehrenamtliche Arbeit hat in der DHS einen sehr hohen Stellenwert. Sie ist für die Umsetzung des satzungsmäßigen Zwecks - Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und von Wissenschaft und Forschung - des Vereins von elementarer Bedeutung. Der Verein stützt daher seine bundesweite Aufgabenwahrnehmung auf die Arbeit ehrenamtlicher Beauftragter, berichtet Thomas Schalski.

„Die Beauftragten fungieren als Repräsentanten der DHS. Das Amt der Beauftragten ist nicht mit Handlungsvollmacht im juristischen Sinne ausgestattet, aber mit dem Vertrauen des Vorstandes in das ehrenamtliche Engagement und in die Kooperationsbereitschaft und Loyalität der Beauftragten. Dementsprechend sind diese angehalten, nach den Vorgaben des Vorstands und im Rahmen der Satzung der DHS zu agieren“, berichtet Thomas Schalski über seine neue Aufgabe.

Zu den Aufgaben des Beauftragten gehören demnach:

• Aufklärung der Bevölkerung über die Bedeutung der Herz- und Kreislauf-Erkrankungen als Risikofaktoren für Gesundheit und Leben

• Information von Patienten, die an Herz- und Kreislauf-Erkrankungen leiden. Förderung der Anleitung dieser Patienten zur Selbsthilfe

• Information der Öffentlichkeit über alle Erscheinungen und Folgezustände von Herz- und Kreislauf-Erkrankungen und deren Verhinderung oder Bekämpfung durch Aufklärung, Veröffentlichungen sowie andere dafür geeignete Mittel

• Information der Öffentlichkeit über die Aktivitäten der DHS zur Förderung der Wissenschaft (Vergabe von Forschungsmitteln und Stipendien und die Verleihung von Wissenschaftspreisen)

Patienten und Patientinnen von Herzerkrankungen können sich zur Beratung und zum Erfahrungsaustausch an Thomas Schalski, Tel.: 07541/9555169, wenden. Es findet keine medizinische Beratung statt, dieses obliegt ausschließlich den Kardiologen. Thomas Schalski hat selbst einen Herzinfarkt hinter sich und leidet unter einer Koronaren Herz-Kreislauferkrankung. Betroffene können sich in allen psychosozialen und sozialrechtlichen Fragen rund um die Herzerkrankung an Ihn wenden, wie er den kobinet-nachrichten in einer Presseinformation mitteilte.