Team Deutschland bereitet sich weiter auf Special Olympics World Games vor

Logo des Team Deutschland der Special Olympics Deutschland

Foto: SOD

BERLIN (kobinet) In der Zeit vom 17. Juni bis zum 25. Juni treten416 Athletinnen und Athleten im Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) bei den Special Olympics World Games in Berlin an. Bereits jetzt laufen die sportlichen Vorbereitungen auf dieses Ereignis.

Die Athletinnen und Athleten der Disziplin Reiten reisen im Rahmen dieser Vorbereitungen nach Datteln in Nordrhein-Westfalen und für die Sportlerinnen und Sportler im Roller Skating geht die Reise nach Groß-Gerau in Hessen.

Dabei stehen am Wochenende viele gemeinsame Aktivitäten auf dem Plan, ganz unter dem Motto: “Zusammen unschlagbar.” Am Abend nach der Ankunft findet nach einem gemeinsamen Abendessen der Workshop ”Bereit im Kopf” für die Athletinnen und Athleten statt. Samstag absolvieren die SOD Teams dann die Trainings, bevor es am Abend weitere Veranstaltungen gibt. Am letzten Tag steht noch ein weiteres Training auf dem Plan. Abschließend findet ein gemeinsamer Abschluss statt und dann wird die Heimreise angetreten