Gehörlosen Sportverband klagt über Unterstützung

Blick in das Plenum des Deutschen Bundestages

Foto: Deutscher Bundestag / Achim Melde

BERLIN (kobinet) In einer Sitzung des Sportausschusses des Deutschen Bundesstages beklagte sich der Deutsche Gehörlosen Sportverband (DGSV)) über die fehlende Unterstützung durch die Politik. So könne die Kommunikation nur durch die Deutsche Gebärdensprache erfolgen. Dies werde jedoch „von den Regierungsverantwortlichen blockiert“. Auch bleibe man in der sportpolitischen Entwicklung seit längerer Zeit zurück, da die Anforderungen des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) an den Verband realitätsfern seien.

Mit Unterstützung einer Gebärdendolmetscherin wies Vizepräsident Jan Eichler während der Sitzung darauf hin, dass die Sicherung der Kommunikation Basis der politischen Teilhabe ist. Der vom DGSV neu eingestellte Sportdirektor, der gehörlos ist und die Gebärdensprache beherrsche, bekomme jedoch keine Arbeitsassistenz für die Gebärdensprache. „Dies alles wirft uns stark zurück. Wir stoßen täglich auf Barrieren“, sagte Eichler.

Der DGSV habe gegenwärtig fünf Mitarbeiter für 26 Fachsparten, so der Vizepräsident. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) habe jedoch 80 bis 90 Mitarbeiter. „Wir wollen gerne unsere Arbeit professionell erledigen, können das aber nicht, weil uns keine Chance gegeben wird“, sagte der DGSV-Vizepräsident.

Der Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen Jürgen Dusel machte in dieser Beratung deutlich, dass sich die aus der von Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention ergebenden Rechte nicht nur auf dem Papier vorhanden sein dürften, sondern auch bei den Menschen ankommen müssen. „Leider“ gebe es nach seinen Worten in Deutschland ein sehr zergliedertes System der Ansprüche auf den verschiedenen Ebenen. Dusel betonte, es reiche nicht aus, die Probleme zu beschreiben. „Wir brauchen Lösungen.“ Es sei augenfällig, dass die Leistungen der Gebärdensprachdolmetscher benötigt werden.