Plakat zum Protesttag 2023 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Rund um den 5. Mai 2023 ist es wieder so weit. Mit dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung treten bundesweit Verbände, Projekte und Gruppen mit ganz unterschiedlichen Aktionen für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Sie machen Menschen auf Probleme aufmerksam und regen zu Diskussionen an. Seit 1998 bündelt die Aktion Mensch das Engagement unter einem Motto und unterstützt Initiativen, um das gemeinsame Anliegen so sichtbar wie möglich zu machen. Deshalb unterstützen wir dich und deine Mitstreiter*innen auch 2023 rund um den Europäischen Protesttag. Das Motto 2023 lautet: "Zukunft barrierefrei gestalten“. Der Aktionszeitraum ist vom 22. April bis 07. Mai 2023." Darauf weist die Aktion Mensch hin. Noch bis zum 31. März können Anträge für Aktionen bei der Aktion Mensch gestellt werden.

„Deutschland steht als Gesellschaft vor großen Herausforderungen für die Zukunft. Energieversorgung, Klimaschutz, Mobilität, Infrastruktur, Überalterung oder Fachkräftemangel sind nur einige davon. Barrierefreiheit ist nicht nur die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung und die gleichberechtigte Teilhabe im Alltag. Barrierefreiheit ist ein Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Denn eine Welt ohne Barrieren ist für alle zugänglicher und lebenswerter. Menschen mit Behinderung sind als Expert*innen in eigener Sache von Anfang an Teil der Lösung. Du hast gute Ideen, wie das gelingen kann? Dann rede darüber und fordere Verbesserungen bei den Verantwortlichen vor Ort ein! Wir geben dir Inspirationen dafür. Für die Ausstattung eines Aktionsstandes, einer Demonstration oder einer anderen Aktion können verschiedene Basismaterialien kostenfrei bestellt werden“, heißt es vonseiten der Aktion Mensch.

Diese bietet beispielsweise:

· ein großes Motto-Banner

· Plakate

· Postkarten mit Inklusions-Button.

Weitere Materialien und Vorlagen gibt’s im Bestellservice der Aktion Mensch unter inklusion.de, einige sind auch barrierefrei: als PDF-Dateien zum Herunterladen und in Leichter Sprache.

Aktionsmittel bestellen und Förderung beantragen

„Wir stellen dir die Aktionsmittel kostenfrei zur Verfügung. Was wir dafür von dir brauchen? Beschreibe bei deiner Bestellung aussagekräftig deine geplante Aktion im Bestellformular. Alle Aktionsmittel können ab sofort im Internet bestellt werden. Verschickt werden die Bestellungen ab Ende Februar“, teilt die Aktion Mensch mit.

„Du hast schon alle Helfer*innen beisammen und das Konzept für die Protestaktion steht fest – nur das Geld zur Umsetzung fehlt noch? Dann kannst du bei uns eine finanzielle Förderung der Honorar- und Sachkosten in Höhe von maximal 5.000 Euro ohne Eigenmittel beantragen. Alle Informationen findest du unter www.aktion-mensch.de/5mai . Wie in den letzten beiden Jahren ist es weiter möglich, Veranstaltungen vor Ort, digital oder teils digital/teils vor Ort durchzuführen. Du suchst Anregungen zur Umsetzung? Wir haben hilfreiche Tipps zu Online-Aktionen und Social Media im Internet unter https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/aktionstag-5-mai/tipps-fuer-deine-online-aktion.html zusammengestellt. Für mehr Wirkung poste Bilder, Storys und Videos in den sozialen Medien mit den Hashtags #5mai und #OrteFürAlle. Wenn du Fragen hast, schick uns bitte eine Mail an [email protected]. Wir helfen dir gerne weiter“, bietet die Aktion Mensch an.