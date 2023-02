Podcast: Im Aufzug mit Ralph Caspers

Titelbild des Podcast: Im Aufzug mit Raul Krauthausen

Foto: Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) "Im Aufzug mit Ralph Caspers", so lautet der Titel der aktuellen Ausgabe des Podcast von Raul Krauthausen.

„Ralph Caspers hat mit der Sendung mit der Maus und Wissen macht Ah die Kindheiten vieler geprägt wie kein anderer. Dabei vermittelt er auf seine unvergleichliche Ralph-Art Wissen an die großen und kleinen Kinder. Wir reden darüber, wie man mit Kindern auf Augenhöhe redet und was man sagt, wenn es einem die Sprache verschlagen hat. Denn Ralph ist Schirmherr der Traube e.V Köln, einem Verein für Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Das macht er aus eigener Erfahrung – sein Vater verstarb, als Ralph 15 Jahre alt war. Ich muss gestehen: Ich war schon vor unserem Treffen ein Riesenfan – jetzt, nach unserer Aufzugfahrt, bin ich es noch mehr“, schreibt Raul Krauthausen in der Ankündigung der aktuellen Folge seines Podcasts.

