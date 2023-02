Salzburger Altstadt zum Ertasten

Tastmodell der Stadt Salzburg

Foto: Stadt Salzburg / Escabosa

Salzburg (kobinet) Durch Tastmodelle werden Sehenswürdigkeiten, Stadtteile oder auch Exponate einer Ausstellung für blinde und sehbehinderte Menschen erfahrbar. Im Tiroler Kufstein gibt es bereits ein bronzenes Stadtmodell zum Ertasten, jetzt folgt die Altstadt von Salzburg. Vor kurzem wurde laut einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienstes BIZEPS ein Entwurf präsentiert. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2023 geplant.

„Tastmodelle stehen in vielen europäischen Städten, oft direkt neben den Wahrzeichen. Ich freue mich, dass wir nun auch in Salzburg ein so hochwertiges Modell bekommen“, wird Stadträtin Anja Hagenauer, Vorsitzende des Behindertenbeirates der Stadt Salzburg, im BIZEPS-Bericht zitiert. Anlass war die Präsentation eines holzgeschnitzten Entwurfs des Modells, das Teile der Altstadt von Salzburg für blinde und sehbehinderte Personen fühlbar machen soll. Entworfen hat das Modell der aus Nordrhein-Westfalen stammende Künstler Felix Brörken. Brörken und dessen Vater beschäftigen sich schon seit einigen Jahren damit, Tastmodelle anzufertigen, wie es im BIZEPS-Bericht heißt.

Link zum vollständigen Bericht