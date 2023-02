Special Olympics World Games erhalten viel Unterstützung

Logo des Team Deutschland der Special Olympics Deutschland

Foto: SOD

BERLIN (kobinet) Um die Special Olympics World Games Berlin 2023 feiern zu können wurden 20.000 Volunteers gesucht, 22.000 freiwillige Helferinnen und Helfer haben sich bis Ende Januar registriert, um gemeinsam mit 7.000 Athletinnen und Athleten vom 17. bis 25. Juni ein Fest der Begegnung zu feiern. 4.500 Bewerbungen kommen aus Berlin, 8.500 aus dem restlichen Bundesgebiet und 9.000 aus dem Ausland.

„Wir sind begeistert von der hohen Anzahl an Bewerbungen für unser Volunteer-Programm. Die Zahlen zeigen, dass die Special Olympics World Games 2023 in Berlin ein inklusives und vereinendes Event werden. Es ist ein tolles und positives Signal, dass so viele Menschen bereit sind, uns ehrenamtlich zu unterstützen. Getreu unserem Motto #ZusammenUnschlagbar wollen wir jetzt mit unseren Volunteers ein Team bilden und so den 7.000 Athlet*innen und Unified Partner*innen aus aller Welt ein unvergessliches Erlebnis in Berlin bereiten. Wir bedanken uns bei allen, die sich beworben haben und auch bei allen, die uns in den letzten Monaten tatkräftig unterstützt haben. Die Zusammenarbeit mit der Politik, Schulen und Universitäten, Vereinen, Sponsoren und unserer Medienallianz hat gezeigt, dass Ehrenamt und Teilhabe einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft besitzen“, sagt Sven Albrecht, CEO des Lokalen Organisationskomitees und von SO Deutschland, der sich über zusätzliche Bewerber*innen freuen würde.

Noch werden aber weitere Volunteers für Einsatzbereiche, die Ortskenntnisse in Berlin und deutsche Sprachkenntnisse erfordern gesucht. Interessierte können sich also weiterhin über die Event-Webseite melden