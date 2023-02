Kicken ohne Leistungsdruck – Training für alle

Fußball im Netz

Foto: gemeinfrei

Stolberg (kobinet) "Eric Claßen hat eine Lernbehinderung und trainiert junge Fußballer*innen bei Tabalingo e.V. Er ermöglicht den Kindern mit und ohne Behinderung in ihrem Tempo zu lernen, am Training teilzunehmen und die Gemeinschaft zu spüren. Denn Eric weiß, worauf es bei Inklusion im Sport ankommt", so heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch mit einem Hinweis auf einen Beitrag über das Wirken von Eric Claßen.

„Sport ohne Leistungsdruck, aber mit viel Spaß in der Gemeinschaft erleben: Beim Verein Tabalingo ist das für alle Interessierten möglich. Besonders beliebt ist das Fußballangebot des Stolberger Vereins. Qualifizierte Trainer*innen sind für die jungen Kicker*innen da und sorgen dafür, dass sich alle je nach ihren individuellen Voraussetzungen weiterentwickeln können. Der Verein Tabalingo hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen bei Kultur- und Sportaktivitäten zusammen zu bringen, für die das bisher aus verschiedenen Gründen schwierig war. Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener Herkunft wissen die vielfältigen Möglichkeiten zu schätzen“, heißt es im Beitrag der Aktion Mensch.

Link zum vollständigen Beitrag der Aktion Mensch und zu einem Video