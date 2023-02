IGEL-Monatsrückblick zur Behindertenpolitik im Januar 2023

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Wie Luxemburg und Österreich Deutschland in den Schatten stellen in Punkto Barrierefreiheit". So hat Sascha Lang vom Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) die aktuelle Folge getitelt. In der 95. Folge des IGEL-Podcast geht es um den Monatsrückblick über die kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik auf den Januar 2023. Auch dieses Mal gab es eine Reihe von aktuellen Themen, die Sascha Lang mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul im Podcast diskutierte, wie beispielsweise die Wahlrechtsnovelle in Österreich oder die derzeitigen Aktivitäten des Deutschen Behindertenrats.

„Deutschland ist Meister in Normen erstellen, die Nachbarländer setzen sie um. Der Deutsche Behindertenrat hat viel zu tun, aber gönnt sich keine feste Geschäftsstelle. Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz wird reformiert – übergreifende Einigkeit in der Szene der sogenannten Randgruppen. Was ist die Abschlagsrente? Warum leben wir im Selbsthilfeparadox? Und wird Inklusion in den Schulen missbraucht, um auszusondern? Die Themen-Palette war vielseitig, vielfältig und manchmal nicht gerade leicht verdaulich. 31 Tage News auf kobinet-nachrichten.org das bedeutet viele Gedanken, viele Themen und viele Meinungen Wir, Ottmar Miles-Paul und Sascha Lang, tauchten ein und schnappten das eine oder andere mal nach Luft. Aber wie immer: am Ende scheint die Sonne mit den guten Nachrichten zur Inklusion! Viel Spaß beim zuhören!“ So kündigt Sascha Lang in IGEL-Media den aktuellen Podcast zum Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Januar 2023 an.

Link zur aktuellen 95. Episode des IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick

Link zu den bisher erschienenen IGEL-Podcasts