Sportliche Vorbereitung für Special Olympics World Games Berlin 2023 haben begonnen

BERLIN (kobinet) Am kommenden Wochenende finden weitere sportlichen Vorbereitungen für die Special Olympics World Games Berlin 2023 statt. Bereits 81 Athletinnen und Athleten sowie sieben Unified Partner des TeamSOD aus den Sportarten Golf, Kraftdreikampf, Schwimmen, Leichtathletik und Handball Unified Sports® waren bei fünf Sportvorbereitungslehrgängen am vergangenen Wochenende im Einsatz. Am kommenden Wochenende gibt es weitere vier Lehrgänge in den Disziplinen Turnen (Regensburg), Rhythmische Sportgymnastik (Regensburg), Hockey (Köln) und Badminton (Jena)

Für 20 Hockey-Spieler geht es vom 03. bis zum 05. Februar nach Köln. Dort stehen am ersten Tag des Lehrgangs ein Fitnesstraining und Fotoshooting auf dem Plan. Am zweiten Tag folgen drei Trainingseinheiten mit einer abschließenden Mannschaftsbesprechung und Spielbeurteilung durch den Deutschen Hockey-Bund. Am Sonntag, dem 05. Februar, werden die Athletinnen und Athleten vor der Heimreise ein letztes Training absolvieren. Die Teilnehmer kommen aus verschiedenen Gebieten Deutschlands nach Köln: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Bayern, und Brandenburg.

Athletinnen und Athleten aus den Disziplinen Turnen (2) und Rhythmische Sportgymnastik (4) fahren am Freitag, dem 03. Februar, gemeinsam nach Regensburg. Am ersten Tag des Lehrgangs steht das Kennenlernen im Vordergrund – anschließend wird es eine theoretische Einheit geben. Am zweiten Tag folgen ein Athletiktraining und eine sportartspezifische Trainingseinheit, sowie eine weitere theoretische Einheit. Zum Abschluss des Lehrgangs werden die Athleten eingekleidet und danach geht es wieder in Richtung Heimat. Fast alle Athletinnen aus der Disziplin Rhythmische Sportgymnastik und Turnen stammen aus Bayern, nur Annabelle Tschech-Löffller fährt zurück nach Sachsen.

Der erste Vorbereitungslehrgang in der Disziplin Badminton findet für acht Athleten und vier Unified-Partner*innen in Jena statt. Nach der Ankunft folgen ein Athletiktraining und Teambuildingmaßnahmen.