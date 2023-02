Neueste Ausgabe des Newsletters des Deutschen Behindertenrats erschienen

DBR-Arbeitsausschuss vom 18.1.2023

Foto: Weibernetz

Kassel (kobinet) "Das Jahr 2023 hat schwungvoll begonnen und die Krisen und der Krieg gegen die Ukraine begleiten uns leider erst einmal weiter. Für das DBR-Sekretariat war der erste Monat im Jahr herausfordernd. Der Arbeitsausschuss hat im Januar das erste Mal getagt und Schwerpunktthemen für 2023 gesetzt. Die Arbeitsgruppen des DBR tauschen sich bereits rege aus und es gibt erste DBR-Positionierungen zum geplanten Europäischen Behindertenausweis und Bündnispositionen zum AGG. Mitten im Alltag lässt uns der Gedenktag anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers in Auschwitz jedes Jahr am 27. Januar ein wenig innehalten. Das Gedenken an die unfassbaren Morde und Zwangssterilisationen in der NS-Zeit bleibt wichtig, um die Erinnerung wach zu halten und jeden Tag bewusst für die Würde des Menschen einzutreten", das schreibt Martina Puschke, die Koordinatorin des Arbeitsausschusses des Deutschen Behindertenrats (DBR) in der Einleitung des neuesten Newsletters des DBR.

Link zum DBR-Newsletter