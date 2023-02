Echte Barrierefreiheit im Bahnverkehr europaweit umsetzen

Bahnchef Lutz am Rednerpult bei Symposium

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Im Rahmen des Symposiums "Wettbewerb & Regulierung im Eisenbahnsektor“ in der ESMT Berlin ging es am 26. Januar um die europaweite Verbesserung des Schienennetzes und wie man mehr Menschen für dieses umweltverträglichere Verkehrsmittel begeistern kann. Das Thema Barrierefreiheit spielte einem Bericht von Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) keine Rolle. "Deshalb haben wir es in der Podiumsdiskussion eingebracht und Info-Flyer an Multiplikator*innen der Bahnbranche und Politik verteilt. Dank an Kay Macquarrie", schreibt Alexander Ahrens im neuesten Newsletter der ISL und verweist auf den Tweet von Kay Macquarrie: Twitter ISL eV

„Heute beim Symposium ‚Wettbewerb & Regulierung im Eisenbahnsektor‘ in der @esmtberlin zu Gast. 86 Mio. Menschen mit einer Einschränkung oder Behinderung leben in #Europa. Deshalb muss echte #Barrierefreiheit umgesetzt werden. #AlleZumZug kommen lassen“, twitterte Kay Macquarrie.

Link zum Tweet