Kinova mit neuen Unterstützungssystemen für die Arme

FEUCHTWANGEN (kobinet) Kinova, ein weltweit führender Anbieter von Roboterlösungen für Menschen mit Behinderung, erweitert jetzt seine Angebotspalette um zwei dynamische Armunterstützungssysteme.

Das Funktionsprinzip der beiden dynamischen Armunterstützungssysteme ist im Wesentlichen gleich. Die Nutzerin oder der Nutzer legt seinen Arm in eine individuell auf seine Größe angepasste Schale, die in einer mehrachsigen Vorrichtung fixiert ist. So wird der Arm ausbalanciert und kann wie gewohnt mit den vorhandenen Restkräften zum Essen, Schreiben oder zur Bedienung der Tastatur eines Computers benutzt werden. Während dee Dowing-Ausführung rein mechanisch arbeitet, ist die Gowing-Variante mit einem Motor ausgestattet, der die Bewegungen zusätzlich unterstützt. Beide Systeme werden optimal individuell angepasst und können auch während der Nutzung neu justiert werden, etwa wenn während des Essens die Kraft im Arm nachlässt.

Beide Systeme werden erstmals auf dem FOCUS CP rehaKIND-Kongress der Öffentlichkeit präsentieren. Vom 1.bis 4. Februar 2023 wird das kanadische Unternehmen in der Produktausstellung, die parallel zum Kongress in der Messe Dortmund stattfindet, auf Stand 148 neben seinen bewährten Produkten auch die neuen dynamischen Armunterstützungssysteme zeigen. Informationen darüber sind ebenfalls im Internet zu bekommen.