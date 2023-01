Logo: Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Blind studieren – geht das?" Mit dieser Frage hat sich die Aktion Mensch beschäftigt, die in ihrem neuesten Newsletter auf einen entsprechenden Beitrag zum Thema hinweist: "Carina ist blind und möchte Journalistin werden. Ihr Blindenführhund Pitou begleitet sie in die Uni, eine Assistenzkraft unterstützt sie im Studienalltag. Denn 'Grenzen setzt man sich nur selbst', weiß Carina und ermutigt so andere Menschen mit Behinderung", heißt es in der Ankündigung des Beitrags im Aktion Mensch Newsletter.

„Möchte man Carina begrüßen, kann es schon einmal passieren, dass ihr eine nasse Nase zuvorkommt: Diese Nase gehört Pitou, einem blonden Labrador-Rüden, der die 22-Jährige überallhin begleitet. Carina lacht: ‚Ja, Pitou findet es immer besonders spannend, neue Leute kennenzulernen. Wenn er mich führt, sind Streicheleinheiten aber verboten. Daran halten sich die Menschen nur nicht immer‘, erklärt sie. Seit August 2018 ist Pitou Carinas Blindenführhund. Ihr ständiger Begleiter, auf den sie sich immer verlassen kann. ‚Für mich hat sich so viel verändert, seit ich ihn habe‘, erzählt sie, während sie ihn liebevoll krault“, heißt es zur Einführung des auf der Internetseite der Aktion Mensch veröffentlichten Beitrags.

Vor allem weist die Aktion Mensch auf den Blog von Carina unter dem Motto „Lass dich von deiner Behinderung nicht behindern – Deine Grenzen setzt du dir selbst“ hin. Gemeinsam mit mittlerweile über 30 Bloggerinnen und Bloggern mit und ohne Behinderung schreibt sie auf www.andersunddochgleich.de über ihr Leben, Inklusion und Barrierefreiheit.

Link zum Beitrag der Aktion Mensch