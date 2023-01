Mit Bildern Gefühle ausdrücken

Im Malprojekt

Foto: ZMO - Kreativzentrum Omnibus

DRESDEN (kobinet) Das Kreativzentrums Omnibus lädt alle Kunstfreunde in Dresden zu den wöchentlichen interkulturellen Maltreffen ein. Das Kreativzentrums ist ein offenes Atelier und gibt Zeit und Raum zum Malen und Zeichnen in angenehmer, entspannter Atmosphäre. Dabei geht es um den Spaß am Malen und den zwischenmenschlichen Austausch, - nicht darum, ein besonderes Ergebnis zu erzielen oder zu bewerten.

Die Treffen sind kein Malkurs, sondern eine offene Gruppe für alle, die Lust haben, sich gemeinsam kreativ auszuleben. Aber auch hier kannst man was lernen: Profi-Künstler stehen jeder und jedem gerne zur Seite!

Im 2023 werden diese Maltreffen im Rahmen des Projektes „Sprache der Gefühle: intuitives Malen in der Gruppe“ durchgeführt. Konzipiert wurde dieses Projekt für Menschen mit und ohne Behinderung und Migrationshintergrund im Alter von 18 bis 85 Jahren aus Dresden und Umgebung.

An die Teilnehmer werden Skizzenbücher verteilt, wo sie (wenn sie möchten) ihre emotionalen Zustände wie Freude, Begeisterung, Traurigkeit, Ärger oder Angst skizzieren können. So beginnt die Suche nach Impressionen und eigenen Bildmotiven.

Bei den Austauschrunden der Teilnehmer werden die Skizzen besprochen.

Jedoch wird kreative Arbeit im Projekt immer frei und ungezwungen bleiben, weil es im Endeffekt um individuelle künstlerische Selbstverwirklichung gehen soll. UND: Jeder wird mitentscheiden, wie die Maltreffen gestaltet werden!

Zum Ende des Jahres wird eine Ausstellung in der Galerie Omnibus stattfinden.

Interessentinnen und Interessenten an diesen kostenfreien und von der Aktion Mensch geförderten Treffen können sich über diese E-Mail-Adresse anmelden