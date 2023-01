Logo: IGEL-Podcast zu guten Nachrichten zur Inklusion aus Mainz

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Mainz (kobinet) "Mainz wie es agiert und inkludiert", so hat Sascha Lang, Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), die neueste Ausgabe des IGEL-Podcast getitelt. Der Podcast gibt eine Veranstaltung vom 24. Januar mit Gerlinde Busch vom Mainzer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) und Ottmar Miles-Paul vom Projekt Gute Nachrichten zur Inklusion des NETZWERK ARTIKEL 3 wider, bei der nicht nur viele gute Nachrichten zur Inklusion aus Mainz aufgezeigt werden, sondern auch einige Teilnehmer*innen der Veranstaltung ihre Erfahrungen einbringen konnten.

„Tu gutes und rede darüber – das ist im Bereich der Inklusion sehr wichtig. Deshalb hat das Projekt von Ottmar Miles-Paul ‚Gute Nachrichten zur Inklusion‘ einen sehr hohen Stellenwert in diesem Bereich bekommen und ist auch für den IGEL-Podcast immer wichtig. Wir wollen nicht nur den Finger in die Wunden pressen, sondern durch gute Beispiel Mut machen. In Mainz startete am 24.01.2023 eine Reise, die wir zusammen mit dem Projekt angetreten sind und welche uns in viele Städte Deutschlands führen wird. Das ZSL feiert 2023 sein 30jähriges Bestehen, die Volkshochschule (VHS), die Kunsthalle Mainz und die Stadt selber tun einiges, wenn’s um Inklusion geht. Animiert und sicherlich auch gepuscht durch das Engagement vom ZSL Mainz fühlt sich die Stadt mit ihren diversen Angeboten angespornt, Inklusion Ganze Einfach zu leben. Ottmar Miles-Paul, Gerlinde Busch und Sascha Lang führen durch diese vielseitige Episode mit vielen guten Nachrichten zur Inklusion“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode Nummer 94 des IGEL-Podcast.

Link zur 94. Episode des IGEL-Podcast zu den guten Nachrichten zur Inklusion aus Mainz

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast