Dr. Sigrid Arnade bei der Kranzniederlegung

Foto: DBR

Berlin (kobinet) "Solche grausamen Verbrechen gegen die Menschlichkeit dürfen sich keinesfalls wiederholen“, betonte heute am 27. Janaur die Vorsitzende des Sprecher*innenrats des Deutschen Behindertenrats (DBR), Dr. Sigrid Arnade, anlässlich der Kranznierderlegung zum Holocaust-Gedenktag am Gedenk- und Informationsort T4 in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Zu der Veranstaltung, an der Vertreter*innen verschiedener Verbände teilnahmen, hatte der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel eingeladen.

Die Vorsitzende des Sprecher*innenrats des DBR, Dr. Sigrid Arnade, hatte gemeinsam mit der Koordinatorin des Arbeitsausschusses des DBR, Martina Puschke, einen Kranz niedergelegt.

