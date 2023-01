Interviews zur Geschichte der Behindertenbewegung in Österreich

Plakat zur Geschichte der Behindertenbewegung in Österreich

Foto: bidok

Wien (kobinet) "Seit den 1920er-Jahren des 20. Jahrhunderts und nach dem 2. Weltkrieg ab 1945 bemühen sich Organisationen von Menschen mit Behinderungen in Österreich um Verbesserungen bei sozialen Rechten und um allgemeine Gleichstellung. Ab den 1970er-Jahren entsteht eine neue Bewegung, die Selbstvertretung und die Umsetzung von Menschenrechten einfordert. Dokumente vor allem zur Geschichte dieser Bewegung – der Selbstbestimmt Leben Bewegung – und ihrer Auseinandersetzung mit der Behindertenpolitik in Österreich werden hier als Teil eines Gedächtnisses der Behindertenbewegung in einer online Forschungsplattform präsentiert." So heißt es auf der Internetseite des Projektes Geschichte der Behindertenbewegung in Österreich mit einer Reihe von Interviews mit Zeitzeug*innen.

Ähnlich wie beim Zeitzeug*innen-Projekt des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) mit 40 Interviews mit Zeitzeug*innen der bundesdeutschen Behindertenbewegung, wird auch in Österreich zur Geschichte der dortigen Behindertenbewegung geforscht. Prof. Dr. Volker Schönwiese hat die kobinet-nachrichten auf das Projekt „Geschichte der Behindertenbewegung in Österreich hingewiesen. In dessen Rahmen wurden 14 Zeitzeug*innen der österreichischen Behindertenbewegung interviewt.

Link zum Projekt zur Geschichte der Behindertenbewegung in Österreich

Link zum Zeitzeug*innen-Projekt des bifos mit Interviews zur Behindertenbewegung in Deutschland