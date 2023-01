Goldenen Rollstuhls auf Messe Caravan, Motor und Tourismus verliehen

Goldener Rollstuhl des ZsL Stuttgart

Foto: ZsL Stuttgart

Stuttgart (kobinet) Das Stuttgarter Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) hat vor kurzem den Goldenen Rollstuhl auf der Messe Caravan, Motor und Tourismus verliehen. Die Berichte über die Begründung für die Auszeichnung in verschiedenen Kategorien wurden nun auf der Internetseite des ZsL Stuttgart eingestellt.

„Am Donnerstag, 19. Januar 2023 fand im Pressezentrum am Eingang Ost der Messe Stuttgart die Preisvergabe der Goldenen Rollstühle statt. Eingangs stellte Ulla Kenntner die Aufgaben und Ziele des ABS – ZsL’s vor. Anschließend vergab Friedrich Müller die Preise an die vier Preisträger*innen mit einer Laudatio. Wir freuen uns, dass wir nach langer pandemiebedingter Pause erstmals wieder in Präsenz bei hohem Besucheraufkommen an unserem Stand auf der Messe sein konnten. Wir bedanken uns bei den Preisträgern für ihre geleistete wertvolle Arbeit im Sinne der Inklusion“, heißt es auf der Internetseite des ZsL Stuttgart.

Den goldenen Rollstuhl für den Bereich Reisebroschüren und Online-Reiseführer erhielt die Modellregion Alzeyer Land und Rheinhessische Schweiz

Den goldenen Rollstuhl für den Bereich Reiseveranstalter, Reisebüros und Reiseportale erhielt die Reisen Erleben Noll GmbH – Handicap World Travel.com

Der goldene Rollstuhl für den Bereich Kultur und Freizeit ging an Sailwise

Den goldenen Rollstuhl für den Bereich Hotels und Unterkünfte erhielt das Inklusionshotel “Includio“ der Johanniter in Regensburg

Link zu weiteren Infos und zur Begründung für die einzelnen Auszeichnungen