Frist für Volunteers bei den Special Olympics World Games Berlin 2023 endet

Logo der Special Olympic World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023

BERLIN (kobinet) Am 31. Januar 2023 endet die offizielle Anmeldefrist für alle, die als Volunteer beim größten Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 dabei sein wollen. Insgesamt werden für die Special Olympics World Games in diesem Jahr in Berlin 20.000 Volunteers gesucht, um 7.000 Athletinnen und Athleten während der Wettkämpfe im Juni zu betreuen.

Die Volunteers unterstützen das Organisationskomitee, damit die Weltspiele ein einmaliges Erlebnis werden.

Die Volunteerkampagne der Weltspiele der Menschen mit geistiger Behinderung läuft seit Oktober und endet in wenigen Tagen am 31. Januar 2023. Anmeldungen für die begehrten Plätze als freiwilliger Helfer sind noch über diese Website möglich.

Das Mindestalter für eine Bewerbung beträgt 16 Jahre (Stichtag 01. Juni 2023) und eine Verständigung sollte auf Deutsch oder Englisch möglich sein. Wichtig ist zudem, dass die Volunteers sollten mindestens fünf Tage zwischen dem 17. bis 25. Juni verfügbar sind und an Online-Schulungen vor den Spielen teilnehmen müssen.