10 Jahre Inklusive WohnGemeinschaft LUdwigshafen (IGLU)

Ludwigshafen (kobinet) "'Zukunft durch Tun erproben' - IGLU besteht seit 10 Jahren", so lautet die Überschrift eines Berichts über die Inklusive WohnGemeinschaft LUdwigshafen (IGLU), die nunmehr schon seit über zehn Jahren besteht. Ab 1. November 2012 fand der Einzug statt. In der Wohngemeinschaft im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim leben vier Menschen mit und sechs ohne Behinderungen zusammen. "Entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten organisieren sie ihren gemeinsamen Alltag gleichberechtigt und selbstbestimmt und leisten einen verbindlichen Beitrag für das Zusammenleben. Wohngemeinschaftsmitglieder, die aufgrund ihrer Behinderung Unterstützung benötigen, erhalten die erforderlichen Assistenzleistungen durch das Fachpersonal in IGLU, in einem bestimmten Rahmen durch die Mitbewohner*innen ohne Behinderungen und ggf. durch persönliche Assistenz", heißt es in dem Bericht, der von Wolfgang Spähn im Januar 2023 veröffentlicht wurde.

