Neues Wohnprojekt entsteht in Münster

MÜNSTER (kobinet) In Münsters Stadtteil Roxel erfolgt heute im Rahmen des Programms "Selbstständig Wohnen" (SeWo) in Münsters Stadtteil Roxel der Spatenstich für den Bau eines neuen Apartmenthauses. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will damit mehr Menschen mit Beeinträchtigungen und hohem Unterstützungsbedarf ein Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen. In Kooperation mit dem Stift Tilbeck entsteht ein Wohnhaus mit elf Einzelapartments an der Ludwig-Thoma-Straße.

Leben sollen dort Mieterinnen und Mieter mit einer kognitiven Behinderung und zusätzlicher Funktionsbeeinträchtigung, wie mobilitätseingeschränkte, sehbehinderte oder sprachbehinderte Menschen eine Wohnung finden.

Das Wohnhaus soll voraussichtlich im Herbst 2024 fertiggestellt werden. Der LWL rechnet mit Baukosten von knapp 3,1 Millionen Euro. Weitere 565.000 Euro werden für die Haustechnik angesetzt, zum Beispiel elektrische Türantriebe und eine programmierbare Umfeldsteuerung.

Der Direktor des LWL, Dr. Georg Lunemann betonte bei diesem Anlass: „Durch den Baubeginn setzen wir ein weiteres Zeichen für mehr Teilhabe und Inklusion und bieten damit elf beeinträchtigen Menschen einen Zugang zum selbstständigen Wohnen im angespannten Wohnungsmarkt in Münster. Die gute Anbindung, etwa an den ÖPNV und Geschäfte, ist dabei wichtig, damit die Menschen auch außerhalb ihrer Wohnung ihren Alltag gut gestalten können“.

Einzelheiten zum SeWo-Programm sind über diesen Link zu erfahren.