Katharina Müllebner

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) "Wann hat die Gewalt ein Ende? – Anklage nach Misshandlungen im Heim Wittekindshof" So lautet der Titel eines Beitrags von Katharina Müllebner für den österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS. Die ausgebildete Heil- und integrative Pädagogin mit Schwerpunktsetzung auf Gender Studies und psychoanalytische Pädagogik richtet dabei vor allem einen kritischen Blick auf bekanntgewordene Vorkommnisse in deutschen Einrichtungen für behinderte Menschen.

„Erst im April 2021 tötete eine Mitarbeiterin eines Potsdamer Heimes vier Bewohner:innen. Immer wieder werden solche Vorfälle als Einzelfall abgetan. Doch das sind sie ganz und gar nicht, wie ein erneuter Vorfall aus Deutschland zeigt. Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage gegen vier leitende Mitarbeiter:innen der diakonischen Behinderteneinrichtung Wittekindshof im deutschen Bad Oeynhausen erhoben. An den Heimbewohner:innen sollen mehrfach schwere Straftaten wie Freiheitsentzug und Körperverletzung begangen worden sein“, schreibt Katharina Müllebner in ihrem Beitrag für BIZEPS und weist darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft aufgrund der Gewaltanwendung in Bad Oeynhausen bereits seit 2019 ermittelt. „Die Vorwürfe reichen von mehreren hundert Fällen Freiheitsentzug bis zur Körperverletzung, sogar mittels Tränengas.“

