Foto: Schweizer Eidgenössisches Departement des Innern

Homberg/Efze (kobinet) Die 10 wichtigsten Kinderrechte in Gebärdensprache erklären Schüler:innen der Klasse DGS3-5 der Hermann-Schafft-Schule in Homberg/Efze auf informative Art. Darauf macht der Deutsche Gehörlosen-Bund (DGB) in seinem neuesten Newsletter aufmerksam.

Link zur Erklärung der 10 wichtigsten Kinderrechte in Gebärdensprache