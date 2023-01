Tina Deeken bringt sieben Goldmedaillen nach Hause

Tina Deeken bei einer Siegerehrung

Foto: Tina Deeken

HANNOVER (kobinet) Die aus Hannover stammende Parasportlerin Tina Deeken hatte an den Eisschwimmweltmeisterschaften in Samoens in den französischen Alpen teilgenommen und kann auf ihre Medaillen-Ausbeute wahrlich stolz sein: In ihrem Gepäck befanden sich sieben weitere Goldmedaillen und eine Bronzemedaille.

In 3,7 Grad kaltem Wasser und im normalen Badeanzug (Neopren ist bei diesen Wettkämpfen nicht erlaubt) erkämpfte sich die 46jährige Tina Deeken bei drei Starts am Tag die Goldmedaillen bei Strecken über 50, 100 und 250 Meter Freistil, 50 und 100 Meter Brustschwimmen sowie über 50 und 100 Meter Rückenschwimmen. Auf der Strecke von 500 Meter Freistil kam dann auch noch eine Bronzemedaille hinzu. Beim Aufzählen dieser Erfolge muss unbedingt ebenfalls erwähnt werden, dass sie über die Freistil-Strecken sowie über 50 Meter Rückenschwimmen ihre eigenen Weltrekorde verbessern konnte.

Trotz ihrer Medaillen schwärmt Tina vor allem von ihrer Teilnahme an einer gemischten Freistilstaffel über vier mal 250 Meter, an welcher sie außer Konkurrenz zusammen mit zwei irischen Schwimmerinnen und einem britischen Schwimmer mit schwimmen durfte. Das war „großartig und emotional“ schwärmt Tina Deeken und freut sich bereits auf ihre Teilnahme am Hannover Marathon in ihrer Heimatstadt, an dem sie im März mit dem Handbike teilnehmen will.