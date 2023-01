Special Winter Olympics in der kommenden Woche in Bad Tölz

Spaß beim Schlittschuhlauf

Foto: Pixabay/ferobanjo

ERLANGEN (kobinet) Die Special Olympics Winterspiele Bayern werden unter dem Motto "Gemeinsam stark" in der kommenden Woche in Bad Tölz stattfinden. Vom 23. bis zum 26. Januar 2023 gehen dann rund 620 Sportlerinnen und Sportler an den Start und wollen in fairen Wettbewerben um tolle Erfolge ringen sowie dabei ganz viel Spaß haben.

Die Special Olympics Landesspiele in Bad Tölz sind laut Veranstalter eine der größten Wintersport-Veranstaltungen für Menschen mit geistiger Behinderung im Jahr 2023 in Bayern. Im Juni finden dann die Special Olympics Weltspiele in Berlin statt. Dabei treten tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus aller Welt an. Damit gelten die Spiele in Berlin als weltweit größte inklusive Sportveranstaltung.

Weitere Auskünfte zu den Special Olympics Winterspiele Bayern sind stets aktuell über diese Internetseite zu erfahren.