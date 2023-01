Weitere Bushaltestellen werden in Mecklenburg-Vorpommern barrierefrei

Lage Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland

Foto: Gemeinfrei https://de.wikipedia.org/wiki/Flaggen_ und_ Wappen_ der_ L%C3%A4nder_ der_ Bundesrepublik_ Deutschland

Schwerin (kobinet) Dass es noch viel in Sachen barrierefreier Personenverkehr zu tun gibt, ist unumstritten. Insgesamt fünf Bushaltestellen werden jetzt im Amtsbereich Anklam-Land (Landkreis Vorpommern-Greifswald) barrierefrei umgebaut. Dabei geht es um die Errichtung von Bushaltestellen sowie Aufstell- und Warteflächen in den Gemeinden Neu Kosenow (Ortsteile Auerose und Kagendorf), Rossin (Ortsteil Charlottenhof), Sarnow sowie Neetzow-Liepen (Ortsteil Steinmocker). "Ein müheloser Zugang für alle, Sicherheit und Schutz vor Witterungseinflüssen sind wichtige Elemente an Bushaltestellen. Mit den jetzt geplanten Umbaumaßnahmen im Amtsbereich Anklam-Land wird für die Fahrgäste die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs deutlich erleichtert“, sagte der Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern Reinhard Meyer.

