IGEL-Podcast: 42 km bis zum Ziel – Kreativ-Marathon für den guten Zweck

Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) "42 km bis zum Ziel - Kreativ-Marathon für den guten Zweck", so lautet der Titel der aktuellen und mittlerweile 92 Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Zu Gast ist dieses Mal beim Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, Petra Roth von Kunst am Zaun.

„Ein Schicksalsschlag muss nicht bedeuten aufzugeben. Kunst gehört seit jeher zu den besten Heilungskräften, die die Welt uns zeigt. Und so ist Kunst am Zaun entstanden. Warum es Kunst am Zaun mit dem Kreativmarathon in den IGEL Podcast geschafft hat … das erzählt uns Petra Poth, die Macherin von Kunst am Zaun“, hießt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast.

Link zum aktuellen IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschiedenen Episoden des IGEL-Podcast