Landschaftsverband bereitet Messe der Inklusionsunternehmen vor

DORTMUND (kobinet) Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bereitet jetzt unter dem Motto "Inklusion entfaltet" eine Messe der Inklusionsunternehmen vor, welche am 15. März 2023 beginnen und mit mehr als 100 Ausstellern stattfinden soll. Der LWL ist einer der größten Zahler von Unterstützung für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Er fördert auch diese Betriebe, um die Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt voranzutreiben. Seit dem Jahr 2012 veranstaltet der LWL Messe der Inklusionsunternehmen. Seither treffen sich alle drei Jahre verschiedene Inklusionsbetriebe aus der Region sowie andere Akteure und präsentieren ihre Arbeit. Die Messe ist außerdem ein Begegnungsort für alle Interessierten, um sich zum Thema Arbeit und Inklusion zu informieren, auszutauschen und zu vernetzen.

Auf dieser Messe kommen Menschen aus über 100 Inklusionsunternehmen aus Westfalen-Lippe zusammen, stellen ihre Arbeit vor und gehen in den Austausch mit Besuchern und Vertretern aus Politik und Wirtschaft.

Die Veranstaltung findet erstmals in der Messe Dortmund statt.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels böten sich hier aus Sicht der Veranstalter für Unternehmen Chancen, neue Mitarbeiter zu finden. Allein in Westfalen-Lippe gibt es über 170 solcher Unternehmen oder Inklusionsabteilungen, in denen rund 2.170 Menschen mit Schwerbehinderung arbeiten. Damit liegt Westfalen bundesweit an der Spitze.

Da der Arbeitsmarkt in Deutschland insgesamt noch nicht für alle Menschen gleichberechtigt zugänglich ist, spielen Inklusionsunternehmen mit ihrem Engagement eine besonders wichtige Rolle. Sie werden deshalb mit Fördergeldern unterstützt, um zum Beispiel die Mehrkosten für die Einrichtung inklusiver Arbeitsplätze aufzufangen. Dieses Geld kommt unter anderem aus der so genannten Ausgleichsabgabe.

Die Einzelheiten zu dieser fünften LWL Messe der Inklusionsunternehmen sind unter diesem Link nachzulesen.