München (kobinet) "Wie vielfältig ist der Journalismus in Deutschland?" Darum geht es in der aktuellen Episode Bayern2-Podcast Die Neue Norm. Jonas spricht mit den beiden Journalistinnen Boussa Thiam und Georgine Kellermann über Repräsentanz, Tokenism und die Frage, wer über was berichten sollte, wie es in der Ankündigung der Dezember-Sendung heißt.

