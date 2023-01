Erfahrungen mit der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt

Frankfurt (Oder) Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat sich laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung das Ziel gesetzt, sechs Prozent der Stellen an Menschen mit Behinderung zu vergeben. Ende 2021 seien es knapp 5,9 Prozent gewesen, wird Erika Holz, die Inklusionsbeauftragte der Bank, in dem Bericht zitiert. Viele andere Arbeitgeber*innen sind weit davon entfernt, die entsprechende Quote zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen zu erfüllen.

Link zum Bericht der Süddeutschen Zeitung über die Beschäftigung behinderter Menschen vom 7. Januar 2023