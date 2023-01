No body found to use for abstract...

Foto: Jennifer Sonntag

Leipzig (kobinet) Seit 2008 hat Jennifer Sonntag das mdr Fernsehmagazin Selbstbestimmt durch ihre Interviews und Ideen bereichert. In der Dezemberausgabe hat die blinde Autorin und Journalistin ein Resümee über ihre Tätigkeit in diesem visuellen Medium gezogen und einen persönlichen Blick in die Zukunft gewagt.

Link zum vierminütigen Fernsehbericht mit und über Jennifer Sonntag des mdr Magazin Selbstbestimmt vom 21.12.2022