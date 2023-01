Barrierefreiheit auf Leipzigs Wegen

Sören Pellmann, Die Linke, MdB

Foto: Inga Haar / Deutscher Bundestag

Leipzig (kobinet) Barrierefreiheit ist vor allem vor Ort wichtig, wo die Menschen leben und sich täglich bewegen. Am 11. Januar wird der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann daher die Barrierefreiheit auf den Leipziger Fußwegen in den Fokus nehmen. Sören Pellmann, Sprecher für Inklusion und Teilhabe der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag und Vorsitzende der Fraktion die LINKE. im Leipziger Stadtrat erklärt dazu: "Ich möchte vor Ort schauen, ob und wo auf den Leipziger Gehwegen Handlungsbedarf besteht, damit Leipzig barrierefreier wird und sich auch im Bereich des Fußverkehrs zu einer Stadt für alle entwickelt.“ Die Tour startet um 11:30 Uhr an der Haltestelle Kurt-Eisner-Straße (stadteinwärts).

SörenPellmann wird dabei u.a. von Friedemann Goerl (Fußverkehrsbeauftragter der Stadt Leipzig) begleitet. Interessierte können gerne begleitend an der Tour teilnehmen, wie es in einer Presseinformation von Sören Pellmann heißt.