Hoffnung auf viele gute Nachrichten zur Inklusion im Jahr 2023

Logo: Gute Nachrichten zur Inklusion

Foto: Marleen Soetandi

Berlin (kobinet) Über 100 gute Nachrichten zur Inklusion hat das NETZWERK ARTIKEL 3 im Jahr 2022 in dem gleichnamigen von der Aktion Mensch geförderten Projekt verbreitet. Der Koordinator des Projektes, Ottmar Miles-Paul, erhofft sich für 2023 ebenfalls viele gute Nachrichten zur Inklusion, über die im Rahmen des Projektes berichtet werden kann. Denn bei all dem, was in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion noch nicht rund läuft und verändert werden muss, gibt es auch einiges zu berichten, was erreicht wurde und Vorbildcharakter hat, findet der Projektkoordinator.

„Sei es der Partizipationsfonds, der in Hamburg 2022 eingerichtet wurde, das Berliner Behindertenparlament, das am 3. Dezember erstmals im Abgeordnetenhaus von Berlin in präsenz stattfand, das barrierefreie und inklusive Angebot der Kunsthalle Mainz oder der Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention der Universitätsstadt Marburg, es gibt einiges zu berichten, wo ernsthafte Fortschritte in Richtung Inklusion erreicht wurden“, betonte Ottmar Miles-Paul vom Projekt Gute Nachrichten zur Inklusion. „Und genau davon brauchen wir mehr, denn der Weg zu echter Inklusion ist sehr steinig und zum Teil sehr aufwändig. Um durchhalten zu können, müssen wir auch unsere Erfolge darstellen und andere mit unseren Ideen und Grundsätzen für eine echte Inklusion anstecken und motivieren.“

Daher hofft Ottmar Miles-Paul auch für das Jahr 2023 trotz der herausfordernden Weltlage und Krisenstimmung auf viele gute Nachrichten zur Inklusion, die konkrete Verbesserungen für die Menschen bringen.

Link zu den guten Nachrichten zur Inklusion

Link zu eingien Statements, was gute Nachrichten zur Inklusion sind

