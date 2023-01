Audio-Braille-Rätsel zum Geburtstag von Louis Braille

Grafik zeigt Logo des DBSV in Punktschrift

Foto: DBSV

Berlin (kobinet) Zum Welt-Braille-Tag am 4. Januar hat sich der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) dieses Mal etwas besonderes einfallen lassen. "Mit einem Braille-Rätsel feiern wir den Geburtstag von Louis Braille, der am 4. Januar seinen 214. Geburtstag hat. Ob Louis Braille sich hätte vorstellen können, wie kryptisch vertonte Brailleschrift klingt? Hören Sie sich dieses Audio-Braille-Rätsel an und finden Sie heraus, welcher Satz in Brailleschrift hier vertont ist", heißt es zum Audio-Braille-Rätsel des DBSV auf dessen Internetseite. Einsendeschluss ist der 14. Januar.

Senden Sie Ihren Lösungssatz bis 14. Januar an [email protected]. und gewinnen Sie einen von drei Amazon Echo – leistungsstarker Lautsprecher mit Alexa Sprachsteuerung, zur Verfügung gestellt von Amazon oder eins von drei UNO-Spielen mit Braille-Schrift, zur Verfügung gestellt von Mattel“, heißt es weiter vonseiten des DBSV.

Link zum Rätsel und weiteren Infos zur Brailleschrift des DBSV