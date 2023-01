Verena Bentele ist Sprecherin des Bündnisses Kindergrundsicherung

No body found to use for abstract...

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, Verena Bentele, ist seit dem Jahreswechsel die neue Sprecherin des Bündnisses Kindergrundsicherung für 2023 und 2024. Sie übernimmt das Amt von ihrem Vorgänger Michael Groß, Präsident des AWO Bundesverbandes. "Ich freue mich sehr darüber, dass ich in den nächsten zwei Jahren als Sprecherin des Bündnisses Kindergrundsicherung der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen eine deutliche Stimme geben kann. Die Zukunft von Kindern darf nicht von der finanziellen Situation der Eltern bestimmt werden. Jedes Kind, das in Deutschland aufwächst, hat ein Anrecht auf eine unbeschwerte Kindheit jenseits von Armut und fehlenden Möglichkeiten für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe“, erklärte Verena Bentele.

„Mein besonderer Dank gilt dem bisherigen Sprecher Michael Groß und seinem Team für das Engagement in der Vergangenheit. Dank der jahrelangen Lobbyarbeit wird die Kindergrundsicherung hoffentlich bald politische Realität werden. Wir erwarten gespannt den Vorschlag aus dem Familienministerium für die Kindergrundsicherung, den wir selbstverständlich kritisch begleiten und kommentieren werden. Wir haben jetzt die einmalige Chance, dass die Lebenssituation für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland erheblich verbessert wird. Es liegt an uns als Gesellschaft, ob wir Zukunft positiv gestalten wollen oder ob wir weiterhin von Anfang an junge Menschen benachteiligen“, sagte Verena Bentele.

Link zu weiteren Infos: www.kinderarmut-hat-folgen.de