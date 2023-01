Kassel (kobinet) Am 2. Februar findet ein Vorbereitungsworkshop im Kasseler Science Park statt, bei dem Wissenschaftler:innen des neuen Promotionskolleg JUST "Just and sustainable transformation. Gerechte und nachhaltige Transformation" über die Leitlinien ihrer Forschungsschwerpunkte diskutieren werden. Das Kolleg ist eingebettet in das neue wissenschaftliche Zentrum der Universität Kassel, dem Kassel Institute for Sustainability, das sich umfassend mit den Herausforderungen einer zukunftsfähigen Entwicklung im Sinne der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beschäftigt (Sustainable Development Goals – SDG). Die sozial ökologische Barrierefreiheit am Beispiel der urbanen Freiraumplanung ist dabei ein Kernthema, das vorrangig durch: Prof. Dr. Marianne Hirschberg und Prof. Dr. Stefanie Hennecke betreut wird.

Aus Mitteln der Hans-Böckler-Stiftung werden für das Kolleg 12 Promotionsstipendien vergeben (Bewerbungszeitraum: 15.2.-31.5.2023), um die zentralen Fragen, die sich aus den gesellschaftlichen Herausforderungen zur sozial-ökologischen Transformation ergeben, zu behandeln. Auf dem Workshop wird deshalb auch über den Bewerbungsprozess bei der Hans-Böckler-Stiftung informiert werden. Noch bis zum 15. Januar ist eine Anmeldung für den Workshop am 2. Februar möglich.

