Sozialrechtliche Ansprüche in der Energiekrise

Online-Konferenz

Foto: Pixabay/Maiconfz

HANNOVER (kobinet) Aufgrund der Energiekrise können Ansprüche auf Sozialleistungen entstehen - welche das sind, darauf wollen die Referenten Frank Rethmeier und Fridtjof Ilse am 26. Januar 2023 in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in ihrem Online-Vortrag „Energiekrise – Sozialrechtliche Ansprüche?“ des Landesverbandes Niedersachsen im Sozialverband Deutschland (SoVD) eine Antwort geben. An der Zoom-Veranstaltung können SoVD-Mitglieder und auch Interessierte teilnehmen, die sich bis zum 23. Januar 2023 angemeldet haben.

Die Teilnahme ist nach einer Anmeldung mit einer E-Mail bis zum 23. Januar an diese Adresse möglich. Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen spätestens am Veranstaltungstag einen Zoom-Teilnahmelink an die angegeben E-Mailadresse geschickt.