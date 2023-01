IGEL-Monats- und Jahresrückblick zur Behindertenpolitik

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Bad Segeberg (kobinet) "Wie du in diesem Podcast erfährst, dass auch der Inklusator noch was lernen kann", so hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang die mittlerweile 90. Episode des Podcasts getitelt. Zum Jahresbeginn hat Sascha Lang den gut 54minütigen Podcast mit einem Monats- und Jahresrückblick zur Behindertenpolitik mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul veröffentlicht. Dabei ging es aber nicht nur um Vergangenes, sondern auch darum, was uns behindertenpolitisch 2023 erwarten könnte.

„In der Anstalt gestartet, der documenta gewinkt, der Bahn die Leviten gelesen und mit dem Bundeskanzler getanzt – Ottmar Miles-Paul und der Inklusator waren auf dem Streifzug durch das Jahr 2022 und den Monat Dezember. Diese 90. Episode hat es wieder in sich und auch der Inklusator lernt immer wieder dazu. Warum Ottmar Miles-Paul sich bei den guten Nachrichten zur Inklusion auf Menschen konzentriert, und wieso 2023 gut werden kann – dazu laden wir zum reinhören ein“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Podcastfolge, die am 1. Januar 2023 erschienen ist.

Link zum Monats- und Jahresrückblick 2022 des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Ausgaben des IGEL-Podcast