Logo: Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Du möchtest in diesem Jahr ehrenamtlich aktiv werden? Dann setze deine guten Vorsätze direkt um und finde ein passendes Projekt in unserer Engagement-Plattform. Von Jugendprojekten, über Sportaktivitäten bis hin zu interkulturellen Begegnungen – hier ist für jede*n was dabei!" So heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch.

Link zur Engagement-Plattform der Aktion Mensch