Martinsclub Bremen bereitet 50jähriges vor

Foto: MC Bremen

BREMEN (kobinet) Am 6. Februar des kommenden Jahres wird der Martinsclub Bremen seit 50 Jahren bestehen. Das Jubiläum steht unter dem Motto „Menschlich. Mutig. Mittendrin.“ Um dies zu feiern sind eine Reihe von Aktionen und Höhepunkten geplant:

Über das ganze Jahr verteilt in ganz Bremen verteilt 50 Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen statt. Im Rahmen dieses Programmes werden Straßenfeste und Info-Veranstaltungen sowie ein Inklusionsfestival mit Filmvorführungen organisiert.

Unter dem Titel „Menschlich. Mutig. Mittendrin.“ wird es wischen Februar und dem Herbst eine Ausstellung geben. In ihr wird das Engagement des Martinsclub für gesellschaftliche Teilhabe thematisiert werden. Diese Ausstellung wird nacheinander nacheinander in der Martinsclub Geschäftsstelle in der Bremer Neustadt, im Quartierszentrum in Vegesack und im Universum in Horn-Lehe zu sehen sein.

Weitere Einzelheiten zu diesem Jubiläum und zu den Veranstaltungen sind auf der Internetseite des Martinsclubs Bremen zu erfahren.