Schöne Feiertage

Foto: privat

Kniebis (kobinet) Die kobinet-Redaktion wünscht all ihren Leser*innen schöne und vor allem erholsame Feiertage. Besonders bedankt sich die Redaktion für all die Informationen und Beiträge, die auch dieses Jahr von verschiedenen Akteur*innen an die Redaktion geschickt wurden, auch wenn leider nur ein Bruchteil davon veröffentlicht werden konnte.

Ein großer Dank gebührt den vielen Leser*innen der kobinet-nachrichten für ihr Interesse und das Weiterreichen der Informationen sowie das Teilen in den sozialen Medien. Die rein ehrenamtlich arbeitende Redaktion wird sich auch im kommenden Jahr darum bemühen, einen wachsamen Blick auf die Entwicklungen in der Behindertenpolitik zu richten.