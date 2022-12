Strategie für die Rechte behinderter Menschen der EU-Kommission

No body found to use for abstract...

Foto: gemeinfrei

Bremen (kobinet) Im Zuge der "Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021‑ 2030“ der Europäischen Kommission organisiert der EuropaPunktBremen zu diesem Thema eine Veranstaltungsreihe. Der erste Termin findet am 16. Januar 2023 und der zweite am 27. Februar 2023 statt. Auf diese hybrid stattfindende Veranstaltungsreihe hat der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, hingewiesen.

„In der ersten Veranstaltung möchten wir uns zunächst den Inhalt der Strategie widmen, diese einordnen und kritisch beleuchten: Welche Ziele setzt die Strategie? Wird das Ziel ‚Inklusion‘ durch die festgelegten Maßnahmen erreicht? Wo werden Mängel der Strategie deutlich? Zudem sollen die Schwierigkeiten der rechtlichen Umsetzung einer europäischen Strategie auf nationaler sowie landespolitischer Ebene thematisiert werden – Stichpunkte wären hier das Bundesteilhabegesetz sowie das Bremische Behindertengleichstellungsgesetz. In der zweiten Veranstaltung möchten wir den Fokus auf zwei Schwerpunkte der Strategie legen, die sowohl den europäischen Kontext als auch den Alltag der Bremer Bürger:innen verbinden. An dieser Veranstaltung werden sowohl der bremische Landesbehindertenbeauftragte Arne Frankenstein sowie die Europaabgeordnete Katrin Langensiepen (Bündnis 90 / Die Grünen) teilnehmen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltungsreihe.

Durch beide Veranstaltungen wird Dörte Maack führen. Die Veranstaltungen werden in einem hybriden Format angeboten und sollen möglichst inklusiv sein. Um dies sicherstellen zu können, bitten die Veranstalter um eine Anmeldung unter [email protected] bis zum 5. Januar 2023 für die erste sowie bis zum 16. Februar für die zweite Veranstaltung. „Bitte nennen Sie uns bei der Anmeldung Ihre Organisation bzw. Verein und die Personenanzahl. Informieren Sie uns außerdem gerne darüber, inwiefern Sie bzw. die Teilnehmenden Mobilitätshilfen nutzen und ob ein:e Gebärdensprachdolmetscher:in benötigt wird, damit wir die Veranstaltungen so barrierefrei wie möglich gestalten können“, heißt es vonseiten des Veranstalters.

